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Иван Скобрев: «Динамо» в состоянии ставить глобальные задачи на следующий год

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Тренер по физической подготовке «Динамо» Иван Скобрев высказался о выступлении команды в плей-офф и планах на новый сезон.

– До начала плей-офф мне казалось, что выиграть у СКА – это что-то из ряда вон выходящее. Но когда мы попали в плей-офф, прошли «Торпедо» и показали очень ровные игры со СКА на выезде, я понял, что это вполне возможно. Нужно было просто бороться, но нам немного не хватило дополнительной атаки, удачи и реализации того или иного момента. Так что наш вылет с одной победой в гостях, на мой взгляд, вообще не закономерен.

– Что хотелось бы изменить в следующем сезоне?
– То, что произошло в плей-офф, – это определенный опыт и для команды, и для тренерского штаба. Я считаю, что мы в состоянии ставить перед собой самые глобальные задачи на следующий год. Но и в этом сезоне мы были достойны большего. Скорее всего, просто не доработал тренерский штаб, и это не позволило ребятам реализовать некоторые моменты и ту готовность, которая у них была. Но это приходит с опытом, и на сегодняшний день уже сделаны выводы, мы готовимся и планируем следующий сезон, доносим до ребят, какие требования будут предъявляться в предсезонке и в сезоне.

Напомним, «Динамо» заняло третье место в Западной конференции в регулярном чемпионате и во втором раунде плей-офф проиграло серию со СКА в пяти матчах.

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