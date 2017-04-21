Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.

- Предварительно для подготовки к чемпионату мира в сборную России из «Магнитки» вызваны Береглазов, Антипин и Мозякин. И тренер Илья Воробьев, конечно же. Зарипов? Вы задали вопрос, кто вызван, я на него ответил, - сказал Величкин.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.