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Роман Широков и Тимофей Мозгов станут наставниками юных футболистов и баскетболистов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В 32 городах России стартует проект KFC BATTLE для юных футболистов и баскетболистов

KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков. Подходящее направление KFC BATTLE может найти каждый, проект включает в себя несколько спортивных и творческих направлений: футбол и стритбол, вокал, рэп, танцы, блогинг. Кроме того, в конкурсе «Покажи свое» можно будет продемонстрировать свой уникальный талант в любой области.

Участников проекта поддержат звезды спорта и шоу-бизнеса, которые будут курировать все направления KFC BATTLE в качестве наставников. В этом году ими стали признанные профессионалы: обладатель Кубка УЕФА Роман Широков, Чемпион НБА Тимофей Мозгов, популярные российские исполнители Егор Крид и L’One, лучший танцор России по версии канала ТНТ Ильшат Шабаев и многократная победительница международных танцевальных турниров, хореограф Саша Шерман.

Отборочные этапы пройдут в 32 городах России и СНГ, их победители отправятся на региональные фестивали в Краснодар, Самару, Санкт-Петербург, Уфу и Новосибирск. Там участникам предстоит бороться за путевку на Суперфинал, который пройдет 8-9 июля в Москве. В новом сезоне продолжает работать скаутская система, в рамках которой профессиональные тренеры посещают региональные отборочные этапы и просматривают участников с целью дальнейшего приглашения в футбольные и баскетбольные школы и академии.

Кроме поездки в Барселону, участников ожидают другие ценные призы, которые станут вкладом в будущее. Среди наград — совместные выступления с наставниками проекта, записи треков от лейбла Black Star Inc., съемки клипов, продюсирование блога, постановка танцевального номера, место в команде К11 и многое другое.

Масштаб проекта позволяет любому — вне зависимости от пола, места проживания или уровня подготовки — принять участие в проекте и открыть новые грани своей личности. 

Проект KFC BATTLE проводится с 2012 года. В соревнованиях приняли участие около 60 000 молодых ребят в возрасте от 14 лет до 21 года. Проект поддержали более 20 футбольных и мини-футбольных клубов России, более 100 известных спортсменов, более 50 экспертов, общественных деятелей, действующих звезд спорта, выдающихся олимпийских чемпионов, а также ветеранов -  легенд спорта

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