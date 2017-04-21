УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 мая
Как сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.
Отмечается, что игра между «Аяксом» и «Лионом» состоится 3 мая, а встреча «Сельты» и «МЮ» днем позже.
При этом сообщается, что дата ответных игр осталась без изменений.
Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут в разные дни!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 апреля 2017 г.
Аякс - Лион: 3⃣ мая
Сельта - МЮ: 4⃣ мая
Ответные: 11 мая#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/NBKdDfBGKP
Ранее стало известно, что первые матчи пройдут 4 мая.
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