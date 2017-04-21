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Людовик Жюли: В двух матчах может произойти что угодно, у «Монако» есть шанс

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «монегаскам» достался «Ювентус».

«У нас есть шанс, в двух матчах может произойти что угодно, – приводит слова Жюли официальный сайт УЕФА. – «Ювентус» – сильная и очень опытная команда, но мы будем готовы.

Среди всех полуфиналистов мы единственные еще не выигрывали еврокубки. Ближе всего мы были в финале 2004 года против «Порту». Так что мы аутсайдеры, но у нас все равно есть международный опыт».

Напомним, Жюли выступал за «Монако» в 1998-2004 и 2011-2012 годах и в 2004 году играл с командой в финале Лиги чемпионов.

Первый матч пройдет 2 или 3 мая на «Луи II», ответный – 9 или 10 мая на «Ювентус Стэдиум».

Голосование: «Ювентус» - «Монако». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

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