Россия сыграет с Румынией, Австрией и Португалией в отборе к Евро-2018

В пятницу в Париже состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы 2018 года по гандболу.

Сборная России, которая была посеяна во вторую корзину, попала в группу 4. Соперниками российской команды стали сборные Румынии, Австрии и Португалии.

Матчи отборочного турнира состоятся 27 сентября и 1 октября 2017 года, а также 21, 25 марта, 30 мая и 3 июня 2018 года.

По две лучшие команды из каждой отборочной группы выйдут в финальную часть, которая пройдет с 30 ноября по 16 декабря в шести городах Франции: Нанте, Бресте, Монбельяре, Нанси и Париже. Напомним, на предыдущем Евро сборная России заняла седьмое место.