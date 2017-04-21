Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были заранее спланированы
Испанское издание AS считает, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были сфальсифицированы.
По мнению издания, легенда валийского футбола Иаан Раш изначально знал, в каких шарах находятся испанские клубы «Реал» и «Атлетико», потому что они были нагреты.
«Раш целенаправленно достал определенные шары, даже не дотрагиваясь до остальных. После того, как он вытащил «Реал», он незамедлительно достал «Атлетико», практически не задевая остальные шары», - говорится в тексте издания.
Напомним, что другую пару полуфиналистов составили «Ювентус» и «Монако». Первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные – через неделю (9 и 10 числа).
Отметим, что финал намечен на 3 июня в Кардиффе (Уэльс). Номинальным хозяином станет победитель пары «Монако» – «Ювентус», а гостем – победитель противостояния между «Реалом» и «Атлетико».