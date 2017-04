Тренер «Челси»: Аспиликуэта оказался вне символической сборной АПЛ, хотя, он – наш лучший защитник

Тренер «Челси-U18» Джоди Моррис прокомментировал символическую сборной премьер-лиги сезона 2016/17 по версии профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

Напомним, в ее состав вошли: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луиз («Челси»), Гари Кэйхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Вашингтон»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

«Аспиликуэта оказался вне команды года, хотя, Сесар является лучшим защитником «Челси», – написал специалист на своей странице в Twitter.

Azpilicueta not in the team of the year 😳😳😳😳He has been our best defender!!