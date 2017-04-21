Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Челси»: Аспиликуэта оказался вне символической сборной АПЛ, хотя, он – наш лучший защитник

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер «Челси-U18» Джоди Моррис прокомментировал символическую сборной премьер-лиги сезона 2016/17 по версии профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

Напомним, в ее состав вошли: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кайл Уокер («Тоттенхэм»), Давид Луиз («Челси»), Гари Кэйхилл («Челси»), Дэнни Роуз («Вашингтон»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Нголо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).

«Аспиликуэта оказался вне команды года, хотя, Сесар является лучшим защитником «Челси», – написал специалист на своей странице в Twitter.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за МаркиньосаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.«Шпоры» и «аристократы»: на чьей стороне будет «Уэмбли» в субботу?«Шпоры» и «аристократы»: на чьей стороне будет «Уэмбли» в субботу?В субботу в Англии состоится первый полуфинал старейшего футбольного турнира в мире – Кубка Англии.Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионовПолузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что ополчились футбольные власти и почему они правы?УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что ополчились футбольные власти и почему они правы?Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.Скауты «Челси» просматривали Мбаппе«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Рэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утраРэшфорд спасает «МЮ», Ибрагимович получает травму, а Малкин добивает «Коламбус». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Рой Кин: Моуринью забил последний гвоздь в крышку гроба РуниБывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен в том, что нападающий Уэйн Руни в скором времени покинет команду.«Челси» готов продать Диего Косту будущим летомФорвард сборной Испании Диего Коста может покинуть лондонский «Челси» в следующее трансферное окно.«Наполи» готов заплатить 10 миллионов евро за ЩесныПольский голкипер Войцех Щесны может перейти в «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 миллионов евроМадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Ливерпуля» продать полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщают испанские СМИ.Сол Кэмпбелл: Стоунзу очень повезло, Гвардиола многому его научит и покажет некоторые тонкости футболаБывший капитан лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл, который ныне является послом столичного клуба, считает, что защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз станет одним из лучших игроков своего амплуа.«Лос-Анджелес» предлагает Ибрагимовичу контракт с зарплатой в пять миллионов фунтов в годИнтерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу проявляет «Лос-Анджелес», который начнет выступления в MLS со следующего сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.Казанский считает, что «МЮ» следует приобрести ДайераКомментатор телеканала «Матч ТВ» ответил на вопрос о том, кого «Манчестер Юнайтед» должен приобрести в летнее трансферное окно.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты 20-го тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты 20-го тураВ рамках 33-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с обозревателем отдела футбола Артемом Терентьевым.Рональд Куман: «Эвертон» сделает все, чтобы удержать ЛукакуГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман оценил игру бельгийского нападающего «ирисок» Ромелу Лукаку, а так заявил, что мерсисайдский клуб не собирается его продавать.Славен Билич: Лукаку – лучший нападающий не только премьер-лиги, но и всей ЕвропыГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча против «Эвертона» рассказал о своем отношении к форварду «ирисок» Ромелу Лукаку.«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»«Терри больно сидеть на скамейке запасных, его уход станет огромной потерей»Экс-форвард «Челси» Флойд Хассельбайнк порассуждал на тему возможного трансфера Ромелу Лукаку, а также прокомментировал решение Джона Терри.Клаудио Раньери: Я готов снова тренироватьБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться к тренерской работе в Англии.Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не собирается приглашать Джо ХартаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе мерсисайдского клуба к голкиперу «Манчестер Сити» Джо Харту, который выступает на правах аренды за «Торино».
Футбол
«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона
Хоккей
Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017
Спортивная гимнастика
Далалоян – серебряный призер чемпионата Европы в многоборье
Фигурное катание
Российские фигуристы опустились на третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы у мужчин
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Сесар Аспиликуэта
Сесар Аспиликуэтавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости