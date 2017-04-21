Игорь Колыванов: Каррера, может, и не хотел заменить Аленичева. Но как получилось

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился мнением об игре московского «Спартака» в этом сезоне.

– Есть ли идея у «Спартака» Карреры? И в чем она заключается?

– При этом тренере красно-белые стали сильнее. Но нужно и отметить работу Аленичева, он ведь тоже что-то сделал. Сейчас команда стала мобилизованнее, здорово играет в обороне, здорово играют в обороне. В общем, все стремятся выполнить работу, о которой просит Каррера. И сейчас у «Спартака» видны огромные эмоции. Что отличает эту команду от команды пятилетней давности? Играли, но результатов это не приносило.

Сейчас «Спартак» может и не играет в такой яркий футбол, но в любом случае он дает результат. Футболисты научились проявлять сумасшедший характер. Изначально, может Каррера и не хотел оказаться на месте Аленичева, но тут уж как получилось. И видите, как все вовремя – «Зенит» ослабел, ЦСКА тоже. «Локомотив» и «Краснодар» я не беру, не топ-клубы вообще.

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