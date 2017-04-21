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Олег Браташ: Из-за акклиматизации энхаэловцы не могут находиться в оптимальном состоянии

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал об ожиданиях перед матчами Еврочелленджа со Швейцарией.

«По рейтингу швейцарцы – намного выше французов. Нас ожидает более серьезный противник, хотя они в очных матчах одержали по победе.

Из-за акклиматизации энхаэловцы не могут находиться в оптимальном состоянии. Их состояние – среднее. От остальных их отличают только качества, которые приобрели в НХЛ.

В сборной требования по тактике и игре одни и те же. Из нынешнего состава некоторые поедут на Кубок «Алроса», но есть вызовы и на тех, кто не проходил нынешний сбор с командой. Ребята, вызванные дополнительно, собираются в Новогорске 22 апреля и начинают подготовку к турниру в Санкт-Петербурге, а те, кто сейчас здесь, присоединятся через два дня», – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Напомним, в матчах со Швейцарии примут участие три игрока НХЛ: защитник Иван Проворов («Филадельфия»), а также форварды Роман Любимов («Филадельфия») и Владислав Наместников («Тампа-Бэй»).

Матчи пройдут 21 апреля во Фрибуре и 22 апреля в Биле.

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