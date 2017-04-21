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Игорь Колыванов: У Семака менталитет победителя. Дайте ему время

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов порассуждал о перспективах Сергея Семака в качестве тренера.

– Успели разобраться в Семаке-тренере?
– Думаю, у человека поигравшего в Европе, а у нас за ЦСКА, «Зенит» и «Рубин», определенный менталитет победителя выработался. Но нужно время. В «Уфе» нет звезд, это средняя команда, которая хорошо организована. Армейцам будет тяжело, матч получится напряженным, – отметил специалист.

Полное интервью с Игорем Колывановым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере «Советского спорта».

Голосование: Как завершится матч «Уфа» – ЦСКА?

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