Игорь Колыванов: У Семака менталитет победителя. Дайте ему время

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов порассуждал о перспективах Сергея Семака в качестве тренера.

– Успели разобраться в Семаке-тренере?

– Думаю, у человека поигравшего в Европе, а у нас за ЦСКА, «Зенит» и «Рубин», определенный менталитет победителя выработался. Но нужно время. В «Уфе» нет звезд, это средняя команда, которая хорошо организована. Армейцам будет тяжело, матч получится напряженным, – отметил специалист.