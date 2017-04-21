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Российские фигуристы опустились на третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы у мужчин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На командном чемпионате мира в Токио завершилась произвольная программа у мужчин.

Лучший результат показал японец Юдзуру Ханю (200,49 балла). Второе место занял его соотечественник Сема Уно (198,49), тройку замкнул канадец Патрик Чан (190,74).

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли пятое и 10-е места соответственно.

После двух соревновательных дней сборная России в командном зачете опустилась на третье место. В активе нашей национальной команды 74 балла. 

Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа

1. Юзуру Ханю – 200,49
2. Сома Уно (оба – Япония) – 198,49
3. Патрик Чан (Канада) – 190,74
...5. Михаил Коляда – 184,04
...10. Максим Ковтун (оба – Россия) – 148,29

Командный зачет:

1. Япония – 81
2. США – 78
3. Россия – 74

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