Российские фигуристы опустились на третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы у мужчин
На командном чемпионате мира в Токио завершилась произвольная программа у мужчин.
Лучший результат показал японец Юдзуру Ханю (200,49 балла). Второе место занял его соотечественник Сема Уно (198,49), тройку замкнул канадец Патрик Чан (190,74).
Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли пятое и 10-е места соответственно.
После двух соревновательных дней сборная России в командном зачете опустилась на третье место. В активе нашей национальной команды 74 балла.
Токио (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Юзуру Ханю – 200,49
2. Сома Уно (оба – Япония) – 198,49
3. Патрик Чан (Канада) – 190,74
...5. Михаил Коляда – 184,04
...10. Максим Ковтун (оба – Россия) – 148,29
Командный зачет:
1. Япония – 81
2. США – 78
3. Россия – 74
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически