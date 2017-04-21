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Алессио Таккинарди: «Монако» – супержребий для «Ювентуса»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой действующим чемпионам Италии достался «Монако».

«Это супержребий. «Монако» – слабейшая команда из трех возможных. Хотя, конечно, они заслуживают уважения.

Матч в гостях в Монте-Карло, потому что команда из княжества не имеет большого опыта, и фактор стадиона станет решающим», – приводит Football Italia слова Таккинарди.

Первый матч пройдет 2 или 3 мая на «Луи II», ответный – 9 или 10 мая на «Ювентус Стэдиум».

Напомним, Таккинарди выступал за «Ювентус» в 1994-2007 годах и выиграл Лигу чемпионов в 1996 году.

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