Далалоян – серебряный призер чемпионата Европы в многоборье
Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал серебро в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
Спортсмен набрал 85,498 баллов.
Победу одержал серебряный призер Олимпийских игр в этом виде программы украинец Олег Верняев. Тройку замкнул британец Дмеймс Холл.
Еще один россиянин Никита Игнатьев занял четвертое место.
Клуж-Напока, Румыния
Чемпионат Европы
Многоборье
Мужчины
1. Олег Верняев (Украина) – 85,866
2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498
3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664
4. Никита Игнатьев (Россия) – 83,964
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