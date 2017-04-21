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Далалоян – серебряный призер чемпионата Европы в многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гимнаст Артур Далалоян завоевал серебро в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Спортсмен набрал 85,498 баллов.  

Победу одержал серебряный призер Олимпийских игр в этом виде программы украинец Олег Верняев. Тройку замкнул британец Дмеймс Холл.

Еще один россиянин Никита Игнатьев занял четвертое место.  

Клуж-Напока, Румыния
Чемпионат Европы
Многоборье 
Мужчины

1. Олег Верняев (Украина) – 85,866
2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498
3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664
4. Никита Игнатьев (Россия) – 83,964

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