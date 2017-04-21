Психолог: Каррере на следующий год мотивировать футболистов будет сложнее
Спортивный психолог, эксперт в области конфликтологии
Валерий Соколюк рассказал, что ждет
московский «Спартак» в следующем сезоне, если в этом красно-белые сумеют
оформить чемпионство.
- Каррера не только хороший тренер но и хороший психолог,
или, возможно, он сотрудничает с хорошими спортивными психологами, как это
принято в Европе. В итоге во взаимоотношениях с игроками все разруливает и
объясняет. Обратите внимание на настроение в команде. Маурисио, контракт
которого не выкупают, прыгает от счастья после матча. Значит тренер ему объяснил,
почему его не выкупают из аренды, но он все равно живет интересами команды. Самое
сложное у Карреры еще впереди. Если «Спартак» станет чемпионом, то на следующий
год мотивировать футболистов будет сложнее. Можно сказать это новый уровень,
уверен, что Массимо сможет решить и эту задачу. Один из способов, это
приглашение новичков.
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конфликтах России читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».