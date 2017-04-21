Психолог: Каррере на следующий год мотивировать футболистов будет сложнее

Спортивный психолог, эксперт в области конфликтологии Валерий Соколюк рассказал, что ждет московский «Спартак» в следующем сезоне, если в этом красно-белые сумеют оформить чемпионство.

- Каррера не только хороший тренер но и хороший психолог, или, возможно, он сотрудничает с хорошими спортивными психологами, как это принято в Европе. В итоге во взаимоотношениях с игроками все разруливает и объясняет. Обратите внимание на настроение в команде. Маурисио, контракт которого не выкупают, прыгает от счастья после матча. Значит тренер ему объяснил, почему его не выкупают из аренды, но он все равно живет интересами команды. Самое сложное у Карреры еще впереди. Если «Спартак» станет чемпионом, то на следующий год мотивировать футболистов будет сложнее. Можно сказать это новый уровень, уверен, что Массимо сможет решить и эту задачу. Один из способов, это приглашение новичков.

Полный разговор с психологом о главных футбольных конфликтах России читайте в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

