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Агнешка Радванска: Шарапова пока не получила wild card на Roland Garros и Уимблдон, так и должно остаться

Источник:  ReutersКомментарии

Восьмая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась против предоставления российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнирах «Большого шлема» Roland Garros и Уимблдоне.

«Она сыграет в Германии, потом в Испании, но пока она не приглашена в Париж и Лондон. И, на мой взгляд, так и должно остаться. Она должна завоевать место на этих турнирах своими хорошими результатами.

Я не скрываю своего мнения. Я согласна с Энди Маррэем. Wild card должны получать игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, но не дисквалифицированные за допинг. Мария должна возобновлять карьеру другим способом, начиная с турниров поменьше.

Если бы я была директором турнира, я бы не дала ей wild card», – приводит Reuters слова Радвански.

Напомним, Шарапова вернется после дисквалификации на турнире в Штутгарте на следующей неделе и проведет свой первый матч в среду.

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