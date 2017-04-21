Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа- : -ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.

«Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой, потому что им некогда отдыхать. Возможно, они сыграют в одном туре из четырех, я минимизирую на них нагрузку для участия в чемпионате Европы и Межконтинентальном кубке. Гран-при нам как вилы, все портит, участием в нем мы калечим людей», – приводит ТАСС слова Кузюткина.

Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при пройдет с 7 июля по 6 августа. Первый тур сборная России проведет в Куньшане (Китай) и сыграет с США (7 июля), Китаем (8 июля) и Италией (9 июля).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мираЖенская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина»Вдова первого президента России Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина», который пройдет в Екатеринбурге, сообщает znak.com.Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболуГенеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никудаГенеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной РоссииШляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных РоссииСергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной РоссииГенеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.Евгения Старцева: Испытала стресс, когда тренер не взял меня на ОлимпиадуСвязующая казанского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева призналась, что испытала стресс, когда главный тренер национальной команды Юрий Маричев решил исключить ее из состава для участия в Играх-2016.Эхо вердикта IBU, унижение «Пингвинов» в Коламбусе и новый рекорд Ягра. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.День в истории. Татьяне Кошелевой – 28!День в истории. Татьяне Кошелевой – 28!Сегодня исполняется 28 лет доигровщице сборной России по волейболу Татьяне Кошелевой.Станислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиСтанислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиГлава ВФВ – о возможных кандидатах на пост наставников волейбольных сборных России«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»«Кузюткину не стоит возвращаться в сборную»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о начале сезона и предстоящем старте в Лиге чемпионов.Главные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январеГенеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.День в истории. Наталье Малых – 23 года!8 декабря исполняется 23 года диагональной краснодарского «Динамо» и сборной России Наталье Малых.День в истории. Любови Соколовой – 39 лет!4 декабря исполняется 39 лет прославленной российской волейболистке Любови Соколовой.Татьяна Кошелева: Краснодарское «Динамо» постепенно погашает долги по зарплатеДоигровщица стамбульского «Эджзаджибаши» и сборной России Татьяна Кошелева рассказала о том, как идет процесс выплаты задолженностей по зарплате со стороны ее бывшего клуба – краснодарского «Динамо».«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в Стамбуле«К переезду готовилась три года». Татьяна Кошелева – о жизни в СтамбулеЛидер сборной России рассказала «Советскому спорту» о жизни в Турции, причинах переезда и о том, что не получилось на Играх в Рио.Татьяна Кошелева: В Турции у меня есть возможность бороться за главные клубные трофеиДоигровщица сборной России Татьяна Кошелева рассказала о причинах переезда в Турцию и подписании контракта со стамбульским «Эджзадшибаши».Татьяна Кошелева: Ждем, кого назначат новым главным тренером сборнойЛидер женской волейбольной сборной России Татьяна Кошелева поделилась воспоминаниями о поражении нашей команды в четвертьфинале Олимпиады в Рио.
Футбол
«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона
Хоккей
Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017
Спортивная гимнастика
Далалоян – серебряный призер чемпионата Европы в многоборье
Фигурное катание
Российские фигуристы опустились на третье место в общем зачете командного ЧМ после произвольной программы у мужчин
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Владимир Кузюткин
Владимир Кузюткинвсе новости
Татьяна Кошелева
Татьяна Кошелевавсе новости
Наталия Гончарова
Наталия Гончаровавсе новости
Екатерина Косьяненко
Екатерина Косьяненковсе новости