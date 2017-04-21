Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой

Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.

«Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой, потому что им некогда отдыхать. Возможно, они сыграют в одном туре из четырех, я минимизирую на них нагрузку для участия в чемпионате Европы и Межконтинентальном кубке. Гран-при нам как вилы, все портит, участием в нем мы калечим людей», – приводит ТАСС слова Кузюткина.

Напомним, в нынешнем сезоне Гран-при пройдет с 7 июля по 6 августа. Первый тур сборная России проведет в Куньшане (Китай) и сыграет с США (7 июля), Китаем (8 июля) и Италией (9 июля).