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Team Empire дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017

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Команда Team Empire по League of Legends дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017.

В ходе проверки были установлены множественные нарушения правил игры относительно совместного использования учётных записей и факт передачи игрового аккаунта третьим лицам со стороны игроков команды Team Empire. В связи с этим судейская коллегия вынесла решение о дисквалификации данной команды. Кроме этого, к игрокам применены индивидуальные дисциплинарные наказания.

Филипп «Haduken» Романов, менеджер и тренер Team Empire, дисквалифицирован от участия в любых турнирах при участии Riot Games на 3 месяца за серьёзное нарушение правил использования учётных записей LoL. Лев «Moor1s» Квич, запасной игрок Team Empire, дисквалифицирован от участия в любых турнирах при участии Riot Games на 5 месяцев за выступление в рамках турнира на чужой учётной записи.

«Я очень сожалею о случившимся и приношу свои извинения организаторам и нашим болельщикам за действия менеджера состава. Данное решение было принято менеджером самостоятельно и ни в коем случае не отражает политику Team Empire в этом вопросе. Империя всегда выступала и выступает за честную игру и соблюдение правил. Очень жаль, что мы не сможем продолжить участие в турнире, но наказание заслуженное. К менеджеру состава мы также применим внутренние наказания», — прокомментировал  спортивный директор Team Empire Александр «StrangeR» Соломонов.

Результаты участия Team Empire в групповой стадии Кубка России аннулированы, как следствие, распределение мест в группе на данный момент выглядит следующим образом:

С первого места группы A выходит команда Zoff Gaming;
Со второго места группы A выходит команда KubSU e-sports;
С третьего места группы А выходит команда Team No Mercy.

Таким образом, команда Team No Mercy получает шанс продолжить выступление в рамках Кубка России по киберспорту 2017.

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