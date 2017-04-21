Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017

Форвард СКА Илья Ковальчук может пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщил вице-президент клуба Александр Медведев.

«Илье надо решить проблемы с коленом, после чего можно будет говорить об участии в чемпионате мира.

Но на эту тему я бы не хотел спекулировать до того, пока он не пройдет обследования. Все остальные комментарии – после того, как он вернется», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата и 9 (6+3) очков в 18 матчах плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На групповом этапе сборная России сыграет со Швецией (5 мая), Италией (7 мая), Германией (8 мая), Данией (11 мая), Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).