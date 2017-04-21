«Уфа» – ЦСКА. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Уфы» на матч 24-го тура РФПЛ.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 17.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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