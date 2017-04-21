«Уфа» – ЦСКА. Стартовые составы

Роман Трушечкин: В упорстве и вере Федуну отказать нельзя. Больше десятка лет сквозь насмешки и ошибки он двигался к мечте

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин рассказал, чем может закончиться для «Спартака» чемпионство в нынешнем сезоне.