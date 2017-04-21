Геннадий Величкин: Сезон «Магнитки» можно оценить как на удовлетворительно с плюсом
Вице-президент магнитогорского
«Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин подвел итоги сезона.
«По сезону «Магнитки»: нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом.
Всегда до финала дойти задача, а в финале уже много факторов влияет. Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time», – приводит «Р-Спорт» слова Величкина.
Напомним, прошлогодний обладатель Кубка Гагарина в нынешнем сезоне дошел до финала плей-офф, где в пяти матчах проиграл серию со СКА (1-4).
Теперь в КХЛ четыре двукратных чемпиона («Ак Барс», «Динамо», «Металлург» и СКА).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически