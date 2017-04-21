Геннадий Величкин: Сезон «Магнитки» можно оценить как на удовлетворительно с плюсом

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин подвел итоги сезона.

«По сезону «Магнитки»: нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом.

Всегда до финала дойти задача, а в финале уже много факторов влияет. Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time», – приводит «Р-Спорт» слова Величкина.

Напомним, прошлогодний обладатель Кубка Гагарина в нынешнем сезоне дошел до финала плей-офф, где в пяти матчах проиграл серию со СКА (1-4).

Теперь в КХЛ четыре двукратных чемпиона («Ак Барс», «Динамо», «Металлург» и СКА).