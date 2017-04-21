«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», голкипер «быков» Станислав Крицюк больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.
Ранее стало известно, что игрока сборной России заменит вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев, который перебрался в «Краснодар» на правах аренды.
Сообщается, что клуб дозаявил игрока красно-зеленых для участия в матчах РФПЛ.
На данный момент в активе 27-летнего Крицюка 20 матчей в чемпионате России и 16 пропущенных мячей.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически