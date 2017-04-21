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«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», голкипер «быков» Станислав Крицюк больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.

Ранее стало известно, что игрока сборной России заменит вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев, который перебрался в «Краснодар» на правах аренды. 

Сообщается, что клуб дозаявил игрока красно-зеленых для участия в матчах РФПЛ. 

На данный момент в активе 27-летнего Крицюка 20 матчей в чемпионате России и 16 пропущенных мячей.

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