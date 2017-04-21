«Краснодар» дозаявил Абаева, Крицюк выбыл до конца сезона

читайте также

Андрей Каряка: «Амкар» и «Ростов» будут в неравных условиях из-за календаря РФПЛ Тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал тот факт, что пермякам предстоит провести три матча за восемь дней.

Тимур Журавель: Смолов – один из кандидатов на замену Лукаку в «Эвертоне» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель – о возможном переезде форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в английскую премьер-лигу.

Промес – в Англии, Смолов – в Турции, Зобнин – в Германии. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Василий Уткин: На «Краснодар» интересно будет смотреть в начале следующего сезона Комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что сейчас происходит в «Краснодаре».

Промежуточные лидеры. 10 лучших футболистов РФПЛ «ССФ» составил топ-10 лучших на данный момент футболистов премьер-лиги. Кого-то из них в мае признают самым ценным игроком нынешнего сезона.

Mynet: Смолов согласился перейти в «Фенербахче» Нападающий «Краснодара» Федор Смолов согласился перейти в «Фенербахче», сообщает Mynet.

Юбилей «Спартака», внезапный трансфер и наркотики. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды Вратарь «Локомотива» Илья Абаев переходит в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Ахмедов заявил, что его трансфер в чемпионат Китая состоялся после разговора с Шалимовым Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, который ныне выступает за китайский «Шанхай СИПГ», рассказал, как состоялся его уход из российского клуба, а также высказался о выступлении «быков» под руководством Игоря Шалимова.

Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

Таким Геннадия Орлова вы еще не видели! Лучшее видео сезона. Пока вы спали «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Потери «Спартака» и «Зенита» накануне битвы двух столиц. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Серхио Санчес: Меня просто бесит, что «Рубин» не побеждает Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился эмоциями после матча 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

Матч «Рубин» – «Краснодар» посетил всего 3041 зритель В матче 23-го тура премьер-лиги «Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» – 1:0. Отличился Смолов.

Эй, звезды, что для вас тогда мотивация? Ловчев – о пустынной «Казань-Арене» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе «Краснодара» в 23-м туре РФПЛ над «Рубином» (1:0).

«Краснодар» как «Манчестер Юнайтед». За счет чего «быки» обыграли «Рубин» «Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» - 1:0. «Советский спорт» рассказывает о том, что делает команду Игоря Шалимова узнаваемой.

Хавьер Грасия: Мы на четвертом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» в матче 23-го тура чемпионата России.

Игорь Шалимов: Победили за счет того, что мы забили, а «Рубин» нет Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал выездную победу своей команды над «Рубином» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата России.

Гол Смолова принес «Краснодару» победу над «Рубином» «Рубин» дома уступил «Краснодару» (0:1) в 23-м туре чемпионата России.