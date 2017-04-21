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Даниил Квят: Люблю торпедировать Феттеля, это мое хобби… Шутка

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, какие ассоциации у него вызывает Гран-при России, и чего он ждет от ближайшего этапа в Сочи.

«Первое, что приходит на ум, когда я думаю о гонке в России, это Себастьян. Себастьян Феттель. Люблю торпедировать Себастьяна, это мое хобби! (пауза). Да ладно, я же шучу! Давайте серьезно. Наверное, первое слово, которое приходит на ум, должно быть «торможение» перед первым поворотом.

Я пока ни разу не проводил здесь идеальную гонку, так что я бы хотел добиться этого в нынешнем году», – приводит Motorsport.com слова Квята.

Напомним, в прошлом году Квят столкнулся в Сочи с гонщиком «Феррари» Себастьян Феттель, после чего немец вылетел с трассы.

Четвертый этап сезона Гран-при России пройдет 28-30 мая в Сочи.

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