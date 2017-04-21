Валер Жермен: У «Монако» есть шанс выйти в финал. Это фантастика!

Нападающий «Монако» Валер Жермен прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».

- Это очень сложный жребий, «Ювентус» - отличная команда. У нас есть шанс выйти в финал. Это фантастика! Мы отдадим все силы для этого, - приводит слова Жермена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во второй паре между собой сыграют испанские «Реал» (Испания) и «Атлетико» (Испания).

Первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные – через неделю (9 и 10 числа).