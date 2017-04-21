Людовик Жюли: «Ювентус» – сильная и опытная команда, но мы будем готовы

Бывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».

- У нас есть шанс, в двух матчах может произойти что угодно. «Ювентус» - сильная и очень опытная команда, но мы будем готовы. Среди всех полуфиналистов мы единственные еще не выигрывали еврокубки. Ближе всего мы были в финале 2004 года против «Порту». Так что мы аутсайдеры, но у нас все равно есть международный опыт, - приводит слова Жюли официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во второй паре между собой сыграют испанские «Реал» (Испания) и «Атлетико» (Испания).

Первые встречи состоятся 2 и 3 мая, а ответные – через неделю (9 и 10 числа).