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Павел Недвед: Не все зависит от «Ювентуса», Аллегри должен сам решить, где и когда ему быть счастливым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что туринский клуб готов продлить контракт с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что в услугах наставника также заинтересован лондонский «Арсенал» и «Барселона».

«Мы хотим, чтобы Аллегри остался. Много раз я давал понять, что этот тренер отлично справляется со своей работой. Мы будем очень рады продлить с ним контракт. Конечно, не все зависит от «Ювентуса», Аллегри должен сам решить, где и когда ему быть счастливым. В любом случае, у нас не должно возникнуть проблем», – цитирует Недведа Football Italia.

По информации СМИ, переговоры о продлении контракта между руководством «Ювентуса» и агентом главного тренера начнутся на следующей неделе.

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