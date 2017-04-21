Марк-Андре Флери: Я рад, что сумел внести свой вклад в победу на «Коламбусом»

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4-1).

- Это один из лучших матчей. Мы играли у себя дома, перед своими болельщиками. Они нас всегда поддерживали в течение сезона. У меня до сих пор мурашки по спине бегут, когда я слышу, как шумит наш стадион. Я рад, что сумел внести свой вклад в сегодняшнюю победу, - приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Напомним, что соперник «Питтсбурга» во втором раунде определится в паре «Вашингтон» - «Торонто».