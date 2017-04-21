Марк-Андре Флери: Я рад, что сумел внести свой вклад в победу на «Коламбусом»
Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4-1).
- Это один из лучших матчей. Мы играли у себя дома, перед своими болельщиками. Они нас всегда поддерживали в течение сезона. У меня до сих пор мурашки по спине бегут, когда я слышу, как шумит наш стадион. Я рад, что сумел внести свой вклад в сегодняшнюю победу, - приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.
Напомним, что соперник «Питтсбурга» во втором раунде определится в паре «Вашингтон» - «Торонто».
Матч
Питтсбург - Коламбус - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Шульц), 9:07 (1:0 - бол.). Раст (Малкин, Кессел), 21:07 (2:0). Раст (Хэйнси), 23:50 (3:0). Карлссон В. (Ганье), 29:30 (3:1). Дженнер (Эткинсон, Джонс), 32:24 (3:2 - бол.). Кросби (Малкин, Кессел), 45:31 (4:2 - бол.). Уилсон (Дэйли, Шири), 46:22 (5:2).
Место и дата
21 апреля 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция