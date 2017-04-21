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«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за Маркиньоса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньосу.

Как сообщает интернет-портал Goal, английский клуб планирует осуществить трансфер игрока грядущим летом, заплатив за его переход 70 млн евро. Отмечается, что руководство «ПСЖ» не торопится расставаться с одним из ключевых игроков своей команды.

При этом источник уверяет, что «красные дьяволы» предлагает футболисту контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон. По сообщениям издания, португальский специалист недоволен игрой Криса Смоллинга и Фила Джонса, и поэтому намеревается обновить защитную линию.

В нынешнем сезоне 22-летний Маркиньос провел во всех турнирах 38 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 32 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом лиги 1 рассчитан до 2019 года. 

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