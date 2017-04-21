Сергей Бобровский: Надо извлекать уроки… Сейчас обидно
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
- Очень
тяжело, у нас хорошая команда. Надо
извлекать уроки… Сейчас обидно, - приводит слова вратаря «Блю Джекетс» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Коламбус» уступил «Питтсбургу» в первом раунде со счетом 1-4. Бобровский в пяти встречах плей-офф пропустил 20 шайб, отразив 88,2% бросков.
Матч
Питтсбург - Коламбус - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Голы:
Кессел (Малкин, Шульц), 9:07 (1:0 - бол.). Раст (Малкин, Кессел), 21:07 (2:0). Раст (Хэйнси), 23:50 (3:0). Карлссон В. (Ганье), 29:30 (3:1). Дженнер (Эткинсон, Джонс), 32:24 (3:2 - бол.). Кросби (Малкин, Кессел), 45:31 (4:2 - бол.). Уилсон (Дэйли, Шири), 46:22 (5:2).
Место и дата
21 апреля 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция