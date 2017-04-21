Светлана Кузнецова получила подарок от президента «Барселоны»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила в подарок футболку «Барселоны» со своей фамилией от президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Об этом сообщает RT.

Как сообщается, Кузнецова посетила президента команды в рамках ежегодного приема.

«Спасибо ФК «Барселона» и президенту клуба Хосепу Марии за приглашение и гостеприимство», – говорится в сообщении Кузнецовой на ее официальной странице в Instagram.

Muchas gracia al @fcbarcelona y al presidente del club Josep María por invitación y recibimiento ⚽️🤗 спасибо @fcbarcelona и президенту клуба Josep María за приглашение и гостеприимство 💝 thank you very much @fcbarcelona and Josep María for invitation and taking so good care of us ⚽️⚽️⚽️ Публикация от Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) Апр 20 2017 в 12:03 PDT

Светлана Кузнецова является двукратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе 33 победы на турнирах серии Женской ассоциации тенниса (WTA), 17 из которых в одиночном разряде.