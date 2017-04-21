Михаил Боярский: Бросил бы все ради работы диктором на «Крестовском»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за «Зенит», будет работать диктором на первом матче команды на новом стадионе, который получил название «Крестовский». Об этом сообщает «Лента.ру».

«Конечно, моя работа будет отличаться от занятости обычного диктора. Я буду вести этот матч, и «Зенит» выиграет. Я бы с удовольствием ушел из театра, кино, бросил бы телевидение, чтобы работать диктором всю оставшуюся жизнь», — заявил Боярский.

Напомним, первый матч на новом стадионе команда Мирчи Луческу проведет в субботу, 22 апреля, в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала». Начало встречи – 14:00 мск.