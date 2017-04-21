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Молодежное первенство. 24-й тур. «Локомотив» разгромил «Амкар», «Спартак» победил «Ростов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 24-го тура молодежного первенства России.

Матч

Уфа (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Место и дата

21 апреля 11:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Амкар (мол) - 4:1 (1:0)

Голы

Галаджан 45 (1:0 - пен.). Дорофеев 48 (2:0). Жуковский 70 (2:1). Тугарев 75 (3:1 - пен.). Вагабов 90 (4:1).

Место и дата

21 апреля 13:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Урал (мол) - 2:0 (2:0)

Голы

Еловских 14 (1:0). Макеев 25 (2:0).

Место и дата

21 апреля 14:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Спартак (мол) - 0:1 (0:0)

Голы

Руденко 55 (0:1).

Место и дата

21 апреля 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - Анжи (мол) - 3:2 (0:0)

Место и дата

21 апреля 16:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

22 апреля 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

22 апреля 13:00, Темп, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

23 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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