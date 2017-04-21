Молодежное первенство. 24-й тур. «Локомотив» разгромил «Амкар», «Спартак» победил «Ростов»
Результаты матчей 24-го тура молодежного первенства России.
Матч
Уфа (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0
Место и дата
21 апреля 11:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Амкар (мол) - 4:1 (1:0)
Голы
Галаджан 45 (1:0 - пен.). Дорофеев 48 (2:0). Жуковский 70 (2:1). Тугарев 75 (3:1 - пен.). Вагабов 90 (4:1).
Место и дата
21 апреля 13:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Зенит (мол) - Урал (мол) - 2:0 (2:0)
Голы
Еловских 14 (1:0). Макеев 25 (2:0).
Место и дата
21 апреля 14:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Ростов (мол) - Спартак (мол) - 0:1 (0:0)
Голы
Руденко 55 (0:1).
Место и дата
21 апреля 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Терек (мол) - Анжи (мол) - 3:2 (0:0)
Место и дата
21 апреля 16:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Рубин (мол)
Место и дата
22 апреля 13:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 апреля 13:00, Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Краснодар (мол) - Арсенал (мол)
Место и дата
23 апреля 12:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция