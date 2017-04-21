Хенрик Лундквист: Ждем следующего матча с «Монреалем»

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

- Это очень важная победа. Поэтому мы очень довольны. Ждем следующего матча. Именно этого ждешь в спорте после таких побед. Сегодня мы порадуемся, потом поедем домой и подготовимся к нашей лучшей игре. Это то, что нам нужно, - приводит слова голкипера «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии 3-2 в пользу «Рейнджерс». Шестой матч противостояния пройдет в воскресенье в Нью-Йорке. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.