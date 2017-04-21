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Хенрик Лундквист: Ждем следующего матча с «Монреалем»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

- Это очень важная победа. Поэтому мы очень довольны. Ждем следующего матча. Именно этого ждешь в спорте после таких побед. Сегодня мы порадуемся, потом поедем домой и подготовимся к нашей лучшей игре. Это то, что нам нужно, - приводит слова голкипера «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии 3-2 в пользу «Рейнджерс». Шестой матч противостояния пройдет в воскресенье в Нью-Йорке. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 2:3 О.Т. (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Лехконен (Гальченюк, Больё), 12:07 (1:0). Фаст (Зибанежад), 15:56 (1:1 - мен.). Галлахер (Марков, Лехконен), 16:20 (2:1 - бол.). Скджей (Нэш, Веси), 38:28 (2:2). Зибанежад (Крейдер), 74:22 (2:3).

Место и дата

21 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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