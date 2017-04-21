Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: В нашей карьере год всегда начинался неудачно

Игрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в интервью сайту организации рассказал о последних результатах коллектива, о своих впечатлениях от нового Inferno и Nuke и футбольном матче против SK Gaming.



«Честно говоря, в нашей карьере год всегда начинался неудачно. Но в этом году мы сказали себе: «Давайте это изменим». Мы сказали в команде: «Сейчас мы можем играть лучше, но что будет потом?». Мы хорошо начали, а сейчас играем не так стабильно.



После дождя снова выйдет солнце, в нашей истории это нормально. Мы все еще учимся постоянно выступать хорошо, побеждать и занимать хорошие места на турнирах.



Когда мы смотрели записи и демки с тех мероприятий, казалось, что это не мы: не наши прицелы, не наши руки, мы словно смотрели, как эти матчи играет кто-то другой. Плохие выдались дни. Подобные моменты нам известны на примере прошлого, и мы знаем, как это исправить.



В 1.6 или в CS:GO до обновления все знали, что Nuke — одна из наших самых сильных карт. После обновления, несколько месяцев назад, Nuke была для нас очень сильной картой. Потом люди от нас кое-чему на этой карте научились, и теперь знают, как на ней играть. Но и для нас это всё ещё сильная карта. Мы много на ней играли, в том числе в 1.6. У нас хорошая тактика, мы знаем, как проводить на карте ротацию. В истории нашей команды координаторы всегда любили играть на Nuke, и показывали хороший стиль игры.



Что касается Inferno… Любая карта для нас лучше, чем Dust 2. Valve удалили из игры Dust 2 и добавили Inferno, так что для нас это хорошо.



Бразильцы всегда сильны. Они сильны в Counter-Strike, но с футболом не сравнить. В футболе они легенды. Мне всегда думается: «Они, наверно, хороши, очень хороши». Не хотелось бы расстраивать Антона, он наш друг и верит в нас. Надеюсь, что мы его не расстроим и покажем, как играют в футбол Польша и Россия».

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