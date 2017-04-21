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Константин Генич: Играть в открытую с «Барселоной» бессмысленно – и в «Реале» это хорошо понимают

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о центральной игре 33-го тура испанской примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Напомним, встреча состоится 23 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск.

«Несмотря на то, что «Реал» играет дома, он будет играть от «Барселоны». Лезть вперед, играть в открытую и обмениваться ударами бессмысленно – и в Мадриде это хорошо понимают. Выжидательную тактику от Зидана мы видели неоднократно. Причем несколько раз Зинедин подлавливал соперников. Например, в матче «Атлетико» на выезде или во встрече с «Баварией». Вот и сейчас «Реал» сыграет аккуратно», – приводит слова Генича официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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