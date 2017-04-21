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Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.

Напомним, 38-летний форвард выбыл из строя по ходу серии второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо», после чего был прооперирован. 

«Это все неправда», – сказал хоккеист, комментируя информацию об уходе из профессионального спорта.

18 апреля Дацюк принял участие в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина.

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