Илья Абаев: Решение о переходе в «Краснодар» принял, не раздумывая

Вратарь «Краснодара» Илья Абаев, который перешел в команду до конца сезона на правах аренды из «Локомотива», прокомментировал свой переход.

– Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло.

В команде со многими знаком. Знаю коллегу Андрея Синицына, с Пашей Мамаевым вместе выступали еще за «Торпедо», с Ромой Шишкиным и Димой Торбинским играли в «Локомотиве». Впечатления от первого дня пребывания в клубе – самые позитивные. Сильная команда, хороший коллектив. Очень понравилась база. Надеюсь, что смогу принести пользу «Краснодару» в оставшейся части сезона, – приводит слова Абаева пресс-служба «Краснодара».



Как сообщалось ранее, Абаев заменит голкипера «быков» Станислава Крицюка, который из-за травмы пропустит концовку сезона.

