Илья Абаев: Решение о переходе в «Краснодар» принял, не раздумывая
Вратарь «Краснодара» Илья Абаев, который перешел в команду до конца сезона на правах аренды из «Локомотива», прокомментировал свой переход.
– Решение о переходе в «Краснодар» принял, практически не раздумывая. Понимал, что нужно что-то поменять. В «Локомотиве» в этом сезоне выйти в составе шансов не было. «Краснодар» в этой ситуации выглядел очень хорошим вариантом. Все случилось очень быстро. Сам еще до конца не понял, что произошло.
В команде
со многими знаком. Знаю коллегу Андрея
Синицына, с Пашей Мамаевым вместе
выступали еще за «Торпедо», с Ромой
Шишкиным и Димой Торбинским играли в
«Локомотиве». Впечатления от первого
дня пребывания в клубе – самые позитивные.
Сильная команда, хороший коллектив.
Очень понравилась база. Надеюсь, что
смогу принести пользу «Краснодару» в
оставшейся части сезона, – приводит слова Абаева пресс-служба «Краснодара».
Как
сообщалось ранее,
Абаев заменит голкипера «быков» Станислава Крицюка, который из-за травмы пропустит концовку сезона.