ОБСУДИМ: Стоило ли удалять Акинфеева? (видео)
В эти минуты проходит стартовый матч 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА. На второй минуте матча вратарь гостей Игорь Акинфеев сбил за пределами штрафной нападающего хозяев Кехинде Фатая.
За этот фол главный арбитр встречи Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал голкиперу желтую карточку.
Желтая карточка вратарю @PFC_CSKA_MOSCOW Игорю Акинфееву#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #УфаЦСКА 0:0 pic.twitter.com/gBV0WYCqdb— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 апреля 2017 г.
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