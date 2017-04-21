ОБСУДИМ: Стоило ли удалять Акинфеева? (видео)

В эти минуты проходит стартовый матч 24-го тура РФПЛ между «Уфой» и ЦСКА. На второй минуте матча вратарь гостей Игорь Акинфеев сбил за пределами штрафной нападающего хозяев Кехинде Фатая.

За этот фол главный арбитр встречи Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал голкиперу желтую карточку.