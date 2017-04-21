Джонатан Тэйвс: «Чикаго» тяжело вот так проигрывать серию

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

- Тяжело вот так проигрывать серию. Проиграть в четырех матчах особенно непросто. В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело, - передает слова Тэйвса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» в четырех встречах уступил «Нэшвиллу» в первом раунде плей-офф. «Предаторз» во втором раунде встретятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис» (1-3).