Джонатан Тэйвс: «Чикаго» тяжело вот так проигрывать серию
Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
- Тяжело вот так проигрывать серию. Проиграть в четырех матчах особенно непросто. В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело, - передает слова Тэйвса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Чикаго» в четырех встречах уступил «Нэшвиллу» в первом раунде плей-офф. «Предаторз» во втором раунде встретятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис» (1-3).
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы:
Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1 - бол.). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1 - п.в.).
Место и дата
21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция