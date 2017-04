Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложь

Агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.

– Слухи, что Дацюк завершит карьеру – абсолютная ложь. Мы с нетерпением ждем сезона 2017/2018 и шанса выступить на зимних Олимпийских играх, – написал агент в своем твиттере.

Rumors that Pavel Datsyuk ended career are absolutely false. We look forward to 2017- 2018 season and a chance to compete in Winter Olympics