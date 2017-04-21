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Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложь

Источник:  Twitter.comКомментарии

Агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.

– Слухи, что Дацюк завершит карьеру – абсолютная ложь. Мы с нетерпением ждем сезона 2017/2018 и шанса выступить на зимних Олимпийских играх, – написал агент в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что у 38-летнего форварда проблемы с ногой, и из-за этого хоккеист близок к завершению игровой карьеры.

Напомним, летом 2016 года Дацюк вернулся в Россию из НХЛ и подписал двухлетний контракт с петербургским СКА. В составе армейцев нападающий стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России.

В регулярном чемпионате КХЛ Дацюк набрал 34 (12+22) очка за 44 игры, а в плей-офф отметился восемью (3+5) очками в семи матчах. Во третьем матче 1/2 финала Западной конференции против «Динамо» форвард после толчка Мартиньша Карсумса получил травму колена и выбыл до конца сезона.

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