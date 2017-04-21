Майк Фишер: Мы верили, что сможем победить «Чикаго»

Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Чикаго» (4-1).

- Если честно, сейчас мы думаем только об одном. Ребята показали отличный хоккей. На самом деле, вера команды в себя сейчас очень велика. Мы верили, что сможем победить их. Не думаю, что так думали другие, но это не имеет значения. Теперь будем думать о будущем, продолжать работать над собой и ждать следующего соперника, - передает слова Фишера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» в четырех встречах уступил «Нэшвиллу» в первом раунде плей-офф. «Предаторз» во втором раунде встретятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис» (1-3).