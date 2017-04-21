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Майк Фишер: Мы верили, что сможем победить «Чикаго»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Чикаго» (4-1).

- Если честно, сейчас мы думаем только об одном. Ребята показали отличный хоккей. На самом деле, вера команды в себя сейчас очень велика. Мы верили, что сможем победить их. Не думаю, что так думали другие, но это не имеет значения. Теперь будем думать о будущем, продолжать работать над собой и ждать следующего соперника, - передает слова Фишера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Чикаго» в четырех встречах уступил «Нэшвиллу» в первом раунде плей-офф. «Предаторз» во втором раунде встретятся с победителем пары «Миннесота» - «Сент-Луис» (1-3).

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы:

Йоси (Джохансен, Эллис), 29:41 (1:0). Сишонс (Арвидсон, Эллис), 48:52 (2:0). Йоси (Уотсон, Сишонс), 50:21 (3:0). Тэйвс (Кейн, Панарин), 54:42 (3:1 - бол.). Арвидсон (Саббэн, Форсберг), 58:12 (4:1 - п.в.).

Место и дата

21 апреля 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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