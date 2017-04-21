Елена Вяльбе: Устюгов уже больше недели находится в расположении нацгвардии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Сергей Устюгов уже больше недели находится в расположении нацгвардии.

- Сейчас лыжники разъедутся на отдых, но Устюгов у нас в казарме сидит. Нацгвардия призвала, уже больше недели там находится. Серьезно. Меня поздравлял с днем рождения вчера из казармы, - передает слова Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Устюгов стал победителем многодневки «Тур де Ски». На чемпионате мира он выиграл два золота (скиатлон, командный спринт) и три серебра (личный спринт, эстафета и гонка на 50 км). Всего по ходу сезона Устюгов одержал восемь побед.