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Спиридонов и Ильиных включены в расширенный состав сборной России на Мировую лигу

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Всероссийская федерация волейбола опубликовала на своем официальном сайте расширенный состав сборной России для участия на этапах Мировой лиги.

В заявку вошли 21 волейболист.

Связующие: Сергей Антипкин («Динамо», Москва), Дмитрий Ковалев («Урал»), Павел Панков («Кузбасс»).

Диагональные: Константин Бакун («Динамо», Москва), Максим Жигалов («Белогорье»), Александр Кимеров («Факел»), Егор Феоктистов («Урал»), Александр Чефранов («Газпром-Югра»).

Блокирующие: Илья Власов («Факел»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Вадим Лихошерстов («Факел»), Игорь Филиппов, Дмитрий Щербинин (оба – «Динамо», Москва).

Доигровщики: Денис Бирюков, Дмитрий Ильиных (оба – «Динамо», Москва), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – «Факел»), Алексей Спиридонов («Енисей»).

Либеро: Артем Зеленков («Динамо-ЛО»), Валентин Кротков («Зенит-Казань»), Роман Мартынюк («Белогорье»).

Капитаном команды в списке указан Дмитрий Ковалев.

Напомним, первый этап Мировой лиги-2017 сборная России проведет в Сургуте, где ее соперниками будут Аргентина (2 июня), Франция (3 июня) и Болгария (4 июня). С 9 по 11 июня российские волейболисты встретятся во Франции с местной сборной, американцами и итальянцами. Третий этап пройдет с 15 по 18 июня в Польше. Кроме поляков сборная России сыграет с командами США и Ирана.

2 февраля главным тренером национальной команды стал Сергей Шляпников. На этом посту он сменил Владимира Алекно, с которым не был продлен контракт после Олимпийских игр в Рио. На Олимпиаде сборная России заняла четвертое место.

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