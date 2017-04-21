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Сеск Фабрегас: Уход Терри? Это был настоящий сюрприз для игроков «Челси»

Источник:  talkSPORTКомментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал решение 35-летнего капитана «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

«Новость об уходе Терри стала настоящий сюрпризом для нас. По ходу этого сезона было много разговоров, но то, что это действительно последний год Джона, никто и подумать не мог. Это личное решение Терри, он все обсудил с руководством. 

Конечно, мне жаль, потому что Джон выполняет огромную роль в «Челси». Можно сказать, что он незаменим. Мы будем скучать по нему, и я надеюсь, что ему удастся выиграть трофеи в этом году. Это было бы потрясающе», – цитирует испанского хавбека talkSPORT.

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