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Михаил Коляда: Моя цель отобраться на Олимпийские игры и хорошо там выступить

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Российский фигурист Михаил Коляда, показавший пятый результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио, прокомментировал свое выступление.

«Сегодня ощущения хорошие. Получилось почти все, что задумывал, за исключением четверного лутца. Чуть-чуть не хватило. Ничего – в следующем сезоне будет все нормально. Надеюсь, что новая методика тренировок добавить стабильности.

В целом, этот турнир оцениваю как старт, где я поставил хорошую положительную точку в сезоне. В следующем надо начинать все по новой, все заново.

Сезон получился, в принципе, хорошим. Были взлеты и падения, но в целом все прошло нормально. Теперь надо еще больше работать. Моя цель отобраться на Олимпийские игры, и если это получится, то хорошо там выступить. Уже есть заготовки и идеи новых программ. Обе программы мы точно поменяем. В произвольной надо сальхов четверной доставлять и стабилизировать четверной лутц. Что касается короткой, надо обсудить с тренером, сколько будем делать четверных. Но в любом случае, надо работать, – приводит слова Коляды официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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