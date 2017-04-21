Михаил Коляда: Моя цель отобраться на Олимпийские игры и хорошо там выступить
Российский фигурист Михаил Коляда, показавший пятый
результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио, прокомментировал
свое выступление.
«Сегодня ощущения хорошие. Получилось почти все, что
задумывал, за исключением четверного лутца. Чуть-чуть не хватило. Ничего – в
следующем сезоне будет все нормально. Надеюсь, что новая методика тренировок
добавить стабильности.
В целом, этот турнир оцениваю как старт, где я поставил
хорошую положительную точку в сезоне. В следующем надо начинать все по новой,
все заново.
Сезон получился, в принципе, хорошим. Были взлеты и падения,
но в целом все прошло нормально. Теперь надо еще больше работать. Моя цель
отобраться на Олимпийские игры, и если это получится, то хорошо там выступить.
Уже есть заготовки и идеи новых программ. Обе программы мы точно поменяем. В
произвольной надо сальхов четверной доставлять и стабилизировать четверной
лутц. Что касается короткой, надо обсудить с тренером, сколько будем делать
четверных. Но в любом случае, надо работать, – приводит слова Коляды
официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.