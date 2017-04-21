ФОТО ДНЯ: На улицах Барселоны появились изображения целующихся Месси и Роналду

За два дня до центрального матча тура в испанской примере между «Реалом» и «Барселоной» на улицах Барселоны появилось изображение целующихся главных звезд обоих клубов.





Работа художника представляет собой изображенные в натуральную величину фигуры Месси (рост 170 см) и Криштиану Роналду (184). Нарисованный «Месси» держит в руке алую розу. На всякий случай - видимо, во избежание ошибок в опознавании - на рукавах футболок нарисованных футболистов написаны их фамилии

Как сообщает El Periodico, плакаты появились в ночь с пятницы на субботу. Как оказалось, авторство принадлежит местному художнику, выступающему под псевдонимом TvBoy. Его подлинная личность неизвестна, а общение с миром происходит посредством социальных сетей и пресс-релизов на сайте. Работа, изображающая Месси и Роналду, называется «Любовь слепа» (El Amor es Ciego).

Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны» состоится в воскресенье, 23 апреля. Перед этой игрой «Реал» опережает «Барселону» на три очка и имеет игру в запасе.