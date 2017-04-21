Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия- : -Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа0 : 1ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФОТО ДНЯ: На улицах Барселоны появились изображения целующихся Месси и Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

За два дня до центрального матча тура в испанской примере между «Реалом» и «Барселоной» на улицах Барселоны появилось изображение целующихся главных звезд обоих клубов.


Работа художника представляет собой изображенные в натуральную величину фигуры Месси (рост 170 см) и Криштиану Роналду (184). Нарисованный «Месси» держит в руке алую розу. На всякий случай - видимо, во избежание ошибок в опознавании - на рукавах футболок нарисованных футболистов написаны их фамилии

Как сообщает El Periodico, плакаты появились в ночь с пятницы на субботу. Как оказалось, авторство принадлежит местному художнику, выступающему под псевдонимом TvBoy. Его подлинная личность неизвестна, а общение с миром происходит посредством социальных сетей и пресс-релизов на сайте. Работа, изображающая Месси и Роналду, называется «Любовь слепа» (El Amor es Ciego).

Напомним, что матч «Реала» и «Барселоны» состоится в воскресенье, 23 апреля. Перед этой игрой «Реал» опережает «Барселону» на три очка и имеет игру в запасе.  

ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико? 

Голосование: Как завершится «Эль-Класико»? (23 апреля)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?Проверь себя, помнишь ли ты, кто забивал голы в чемпионате Испании в Эль-Класико? Тест от «Советского спорта».Константин Генич: Играть в открытую с «Барселоной» бессмысленно – и в «Реале» это хорошо понимаютКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о центральной игре 33-го тура испанской примеры между «Реалом» и «Барселоной».Светлана Кузнецова получила подарок от президента «Барселоны»Российская теннисистка Светлана Кузнецова получила в подарок футболку «Барселоны» со своей фамилией от президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Об этом сообщает RT.Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были заранее спланированыИспанское издание AS считает, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были сфальсифицированы.Дмитрий Булыкин: «Реал» будет в финале и выиграет эту Лигу чемпионовДмитрий Булыкин: «Реал» будет в финале и выиграет эту Лигу чемпионовБывший нападающий «Локомотива», «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Советским спортом» своим прогнозом на полуфиналы ЛЧ.«Это смешно». Черданцев и КО – о жеребьевке Лиги чемпионов«Это смешно». Черданцев и КО – о жеребьевке Лиги чемпионов«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по итогам жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов.ОПРОС ДНЯ: Кто выйдет в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы?Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Эмилио Бутрагеньо: «Реалу» достался самый сложный соперник из всех возможныхДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал прошлогодний финалист – «Атлетико».«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Марсело: Невозможно пережить эмоции от класико, вы должны принять участие в этомМарсело: Невозможно пережить эмоции от класико, вы должны принять участие в этомБразильский защитник мадридского «Реала» Марсело Виейра дал интервью клубной пресс-службе в преддверии матча против «Барселоны».«Реал» намерен продлить контракт с Серхио РамосомТренерский штаб и руководство мадридского «Реала» довольны выступлением защитника Серхио Рамоса.Роналду хочет, чтобы Левандовски перешел в «Реал»Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает AS.Сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыСегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка стадии полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.На улице Барселоны появился рисунок целующегося Месси с РоналдуВ Барселоне на стене одного из стеклянных киосков появилось изображение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, целующегося с нападающим «Реала» Криштиану Роналду, сообщает «Лента.Ру».Примера. 33-й тур. «Севилья» - «Гранада», «Реал» - «Барселона» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Интер» ведет переговоры по трансферам Хамеса Родригеса и ФабиньоМиланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и защитнику/полузащитнику «Монако» Фабиньо. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Реал» отказался продавать Асенсио в «Ливерпуль» за 50 миллионов евроМадридский «Реал» ответил отказом на предложение «Ливерпуля» продать полузащитника Марко Асенсио. Об этом сообщают испанские СМИ.Морьентес объяснил, при каких условиях «Реал» может обыграть «Барселону»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес дал комментарий перед матчем «сливочных» в 33-м туре испанской примеры против «Барселоны».Жерар Пике – журналистам: «Камп Ноу» поддерживал нас после вылета из ЛЧ, другие привыкли слышать только свистЗащитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал статью мадридского издания Marca о вылете каталонского клуба из Лиги чемпионов.Президент «Реала» успокоил Алькантару после матча в Мадриде, припомнив ему ошибки арбитра в первой игреКак сообщалось ранее, игроки мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, Артуро Видаль и Тьяго Алькантара ворвались в судейскую комнату после ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Футбол
Михаил Боярский: Бросил бы все ради работы диктором на «Крестовском»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предлагает «ПСЖ» 70 млн евро за Маркиньоса
Футбол
Людовик Жюли: «Ювентус» – сильная и опытная команда, но мы будем готовы
Формула-1
Даниил Квят: Люблю торпедировать Феттеля, это мое хобби… Шутка
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости