Полузащитник «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим
игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.
В ответном матче 1/4 финала турнира с «Лионом» (2:1, 6:7 0 по пенальти) 23-летний бразилец оформил дубль, а в голосовании за лучшего игрока набрал 53% голосов.,
Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы признан атакующий полузащитник "Бешикташа" Талиска 👏 pic.twitter.com/2PKXJygtFx— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 апреля 2017 г.
На втором месте расположился защитник «Шальке» Зеад
Колашинац (24%), третье — форвард «МЮ» Маркус Рашфорд (19%), а четвёртое — защитник
«Сельты» Уго Мальо (4%).
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