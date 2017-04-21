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Полузащитник «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

В ответном матче 1/4 финала турнира с «Лионом» (2:1, 6:7 0 по пенальти) 23-летний бразилец оформил дубль, а в голосовании за лучшего игрока набрал 53% голосов.,

На втором месте расположился защитник «Шальке» Зеад Колашинац (24%), третье — форвард «МЮ» Маркус Рашфорд (19%), а четвёртое — защитник «Сельты» Уго Мальо (4%).

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