Массимилиано Аллегри: Это не в привычке «Ювентуса» недооценивать соперника
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам
которой туринский клуб проведет два матча против «Монако».
«Это не в привычке «Ювентуса» недооценивать соперника, не говоря о полуфиналисте Лиги чемпионов», – написал Аллегри в твиттере.
Non è nella cultura della #Juve sottovalutare un avversario, figuriamoci una semifinalista di #Champions: servirà massima concentrazione!— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 21 апреля 2017 г.
Напомним, первый матч состоится 3 мая, а ответный – через неделю, 10 числа.
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