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Три волейболистки «Ленинградки» приглашены в сборную России

Источник:  ВК «Ленинградка»Комментарии

Игроки «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Екатерина Петрова и Екатерина Полякова получили вызовы в женскую сборную России, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Национальная команда со 2 по 26 мая проведет тренировочный сбор в Новогорске, а затем отправится в Турцию на два товарищеских матча с местной сборной.

После этого российские волейболистки переедут в Хорватию, где с 30 мая по 4 июня пройдет второй отборочный раунд к чемпионату мира-2018. Там сборная России сыграет против Австрии, Греции, Венгрии, Грузии и Хорватии. Турнир пройдет в один круг. Команда, которая займет первое место в группе, напрямую выйдет на чемпионат мира. Сборная, которая финиширует второй, выступит в третьем отборочном раунде.

Напомним, 2 февраля на пост главного тренера женской сборной России был утвержден Владимир Кузюткин. 70-летний специалист возглавлял национальную команду с 2008-го по 2011 годы и привел ее к золотым медалям чемпионата мира-2010.

«Ленинградка» по итогам сезона в женской Суперлиге заняла девятое место. 

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