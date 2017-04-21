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Рональд Де Бур: Лучшие игроки мира выступают в чемпионате Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-полузащитник «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии Рональд де Бур дал комментарий перед матчем каталонского клуба с «Реалом», который состоится 23 апреля в рамках 33-го тура испанской примеры.

«Лучшие игроки мира выступают в чемпионате Испании. В последнее время клубы из этой лиги доминируют на международной арене. К тому же, ни один игрок из другого чемпионата не дотягивает до уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Почему? Потому что, повторюсь, лучшие игроки находятся в Испании.

Что касается «Реала», то он в этом сезоне достаточно стабилен. К тому же, нет никаких спекуляций касательно тренера, а также его команды. Да, они не показывают фантастический футбол, но если говорить в целом, то это очень сильный соперник. Они могут забить с любой позиции. К тому же, у «Реала» очень много звезд, у которых прекрасная сыгранность.

«Барселона»? Мне кажется, что эта команда немного сильнее, если мы говорим о стиле, но в данный момент «Реал» и «Барселона» – две равные команды», – приводит слова голландского специалиста Football Espana.

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